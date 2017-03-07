Всё больше свердловчанок идут в бизнес

В прошлом году доля «женского бизнеса» среди заявок начинающих предпринимателей составила 43 процента, что на 9 процентов больше по сравнению с 2015 годом. Об этом “ОГ” рассказали в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства (СОФПП).

— Сферы, которые привлекают бизнес-леди, иногда на редкость удивительные. Например, это лёгкая промышленность, автодело, обработка металлов и бетона, сельхозпроизводство, социальное предпринимательство. Конечно, существуют и типично женские виды бизнеса: открытие творческих мастерских, салонов красоты, услуги медицинских учреждений, и многое другое, — отметила пресс-секретарь СОФПП Анна Вяткина.

Причём, по словам самих бизнес-леди, женщины в большинстве случаев занимаются предпринимательством не только ради того, чтобы обеспечить семью, а и ради того, чтобы самореализоваться, воплотить идею в жизнь и сделать так, чтобы она приносила деньги. Также немаловажно научиться совмещать роль предпринимателя и хозяйки домашнего очага, чтобы ни один из аспектов не пострадал.

— Благодаря активной популяризации предпринимательской деятельности, статус предпринимателя сейчас ценится обществом. Женщина в бизнесе больше не вызывает косых взглядов, с ней выстраиваются равноправные деловые отношения. Именно бизнес-леди могут быть более гибкими и гораздо реже идут на риск, чем мужчины. И это, на мой взгляд, сильные стороны, — отметила индивидуальный предприниматель Анна Бабкина, которая занимается производством косметики ручной работы.

Власть поддерживает развитие женского предпринимательства в Уральском федеральном округе – ежегодно происходят различного рода конгрессы, круглые столы, на которых поднимается существующая проблематика и ищутся пути решения. Помимо этого, в Свердловской области существует фонд поддержки женского предпринимательства.

Фото: economykbr.ru