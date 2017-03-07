Евгений Куйвашев подписал указы о выстраивании проектной деятельности в рамках «Пятилетки развития»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указы, выстраивающие стратегию проектной деятельности в ходе реализации «Пятилетки развития». Об этом сообщил областной департамент информполитики.

Напомним, о начале разработки комплекса мероприятий «Пятилетка развития» глава региона объявил в своей программной статье «Переломный момент», опубликованной в «Областной газете».

Теперь Евгений Куйвашев подписал указ об организации проектной деятельности в правительстве и исполнительных органах госвласти Свердловской области. Кроме того, в том же пакете документов есть указы о создании постоянных органов управления проектной деятельностью на Среднем Урале.

— Одна из главных задач, которую я поставил перед правительством — обеспечение опережающих темпов развития экономики по сравнению с общероссийскими, — отметил губернатор.