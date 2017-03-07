Для строительства центра "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге требуется свыше 460 миллионов рублей

В Екатеринбурге полностью подготовлен проект культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал», но для его строительства нет финансирования — требуется более 460 млн. рублей. Об этом говорили на заседании постоянной комиссии Екатеринбургской гордумы по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью 7 марта.

Решение о создании центра «Эрмитаж-Урал» на базе Екатеринбургского музея изобразительных искусств было принято более 3-х лет назад.

- Эрмитаж - это главная историческая сокровищница страны, - отметила первый заместитель начальника управления культуры администрации города Елена Трофимова. - Один из крупнейших проектов «Эрмитаж-Урал» создаётся на площадке значимого центра культуры Большого Урала. Аргументы для его создания прозвучали абсолютно железные, и идею в городе поддержали на всех уровнях.

Елена Трофимова и Никита Корытин. Фото: Екатеринбургская городская дума.

В управлении культуры сообщили о промежуточных итогах. На подготовительном этапе работа по проектированию и разработке документации велась более двух лет, над проектом трудились порядка ста человек - представители комитета по строительству администрации города, проектировщики. Работы по подготовке проекта выполнены на 100%.

Директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин рассказал о том, что «Эрмитаж-Урал» разместят в двух зданиях. Культурно-просветительский центр расположат на ул. Вайнера, 11, куда во время Великой Отечественной войны перемещали более миллиона экспонатов из коллекции петербургского Эрмитажа. Там будет дополнительно возведён пристрой и проведена реконструкция, при этом внешне здание-памятник архитектуры останется таким же. В пространстве на 1-м этаже разместят выставки из фондов Эрмитажа (они будут обновляться два раза в год), на 2-м этаже выставят полученные дары от Эрмитажа. Реставрационно-хранительный корпус появится на ул. Вайнера, 16.

Фото: документация проекта, МУГИСО.

Проект готов. Но для фактического появления этого центра нужно федеральное финансирование, которое пока не получено.

- График сдвигается. Было ранее определено, что «Эрмитаж-Урал» появится до конца 2017 года, - отметил Никита Корытин.

Теперь же датой готовности центра называют конец 2018 года. Докладчики сообщили, что на строительство выставочного центра требуется в общем порядка 460 млн. рублей. При этом 70% финансирования - из федерального бюджета, 30% - из городского и областного. В ближайшее время управление культуры города будет готовить обращение к губернатору с просьбой об изыскании средств. Пока есть информация только о выделении средств из бюджета Екатеринбурга, примерно 39 млн. рублей, на которые всё же решено медленно начать строительство.

Фото: документация проекта, МУГИСО.

Добавим, что в этом году в Екатеринбург приедет консультативный совет Эрмитажа, чтобы поговорить о развитии музея. Первые лица учреждений культуры соберутся в столице Урала в последний уик энд августа.