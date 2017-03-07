Областная газета
Общество 7 марта 2017, 14:31

Свердловский полицейский обезвредил кабана, напавшего на егеря

Хорошая реакция и меткость полицейского спасли жизнь егеря охотхозяйства в Артинском районе Свердловской области. Оперативно-следственная группа районного отдела МВД совместно с представителем охотнадзора находились на месте предполагаемой незаконной охоты, когда на егеря напал кабан.

- В дежурную часть отдела МВД России по Артинскому району поступило сообщение, что в 10 километрах от села Пристань осуществляется незаконный отстрел кабанов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. - Во время осмотра места происшествия на егеря из кустов неожиданно бросился кабан. Дознаватель Виталий Пупков, не теряя ни секунды, из табельного оружия с расстояния в один метр выстрелил животному в голову. В результате решительных и профессионально грамотных действий удалось спасти жизнь человека.

Как оказалось, бросившийся на егеря кабан был подранком, уцелевшим после визита в лес браконьеров, и потому опасным вдвойне. Таким образом, сотрудник полиции спас не только жизнь егеря, но и избавил от мучений раненого зверя.

В полиции отмечают: Виталий Пупков - настоящий профессионал и ответственный сотрудник, прослуживший в органах внутренних дел 18 лет и неоднократно выезжавший в длительные командировки на Северный Кавказ. 

Что касается незаконной охоты, на сигнал о которой выезжали полицейские, то проверка продолжается. Процессуальное решение будет вынесено после её окончания.

кабан, незаконная охота, браконьерство, подранок, нападение на егеря

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

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