Екатеринбург включён в число российских городов-участников региональной программы Всемирного фестиваля молодёжи и студентов

Екатеринбург стал одним из шести городов России, которым доверено принимать иностранные делегации XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

По словам руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Алексея Паламарчука, в региональную программу фестиваля включены Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Калининград, Севастополь и Владивосток.

— Количество знаковых мероприятий, которые мы проводим на территории Среднего Урала, растёт. И в этом плане Всемирный фестиваль молодёжи и студентов важен для нас, поскольку Свердловская область — молодой, энергичный, развивающийся регион. Здесь создано молодёжное движение, недавно появился областной департамент молодёжной политики, — прокомментировал вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

Предполагается, что во время фестиваля предстоящей осенью Екатеринбург посетят около 330 иностранных гостей.