В Екатеринбурге к 8 Марта автоледи получили от инспекторов ДПС цветы

В Екатеринбурге автоледи с наступающим праздником 8 Марта поздравили инспекторы ГИБДД и... футболист «Урала» Чисамба Лунгу, рассказали в пресс-службе футбольного клуба и Госавтоинспекции Свердловской области.

В преддверии Международного женского дня сотрудники 7-й роты ДПС ГИБДД Екатеринбурга по традиции останавливали машины, за рулём которых ехали дамы. Но вовсе не для того, чтобы проверять документы или вести разъяснительные беседы о правилах дорожного движения. Вместо этого мужчины-инспекторы вместе с нападающим футбольного клуба «Урал» Чисамбой Лунгу поздравляли автоледи с наступающим праздником, дарили им цветы и клубную атрибутику, приглашая вместе со своими мужчинами посетить в выходные дни футбольные матчи.

Фото: ФК «Урал».