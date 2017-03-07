Областная газета
Общество 7 марта 2017, 15:30

В Екатеринбурге к 8 Марта автоледи получили от инспекторов ДПС цветы

В Екатеринбурге автоледи с наступающим праздником 8 Марта поздравили инспекторы ГИБДД и... футболист «Урала» Чисамба Лунгу, рассказали в пресс-службе футбольного клуба и Госавтоинспекции Свердловской области.

В преддверии Международного женского дня сотрудники 7-й роты ДПС ГИБДД Екатеринбурга по традиции останавливали машины, за рулём которых ехали дамы. Но вовсе не для того, чтобы проверять документы или вести разъяснительные беседы о правилах дорожного движения. Вместо этого мужчины-инспекторы вместе с нападающим футбольного клуба «Урал» Чисамбой Лунгу поздравляли автоледи с наступающим праздником, дарили им цветы и клубную атрибутику, приглашая вместе со своими мужчинами посетить в выходные дни футбольные матчи.

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Фото: ФК «Урал».

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