Арамильчанка стала лучшим парикмахером страны

Жительница Арамиля Марина Григорьева получила диплом второй степени на международном фестивале красоты «Невские Берега» в Санкт-Петербурге, сообщает "Арамильский курьер". Награду ей присудили за фантазийный образ модной «штучки» 40-50-х годов для вечеринки в стиле "рокабилли"

Фестиваль проводится на площадке Петербургского Спортивно-Концертного Комплекса дважды в год. В этот раз он собрал несколько сотен мастеров и три тысячи моделей из городов России и зарубежья.

Свердловская команда в составе девяти человек победила и в «командном зачёте». Уральцы заняли первое место среди всех городов, опередив мастеров из из Москвы, Санкт-Петербурга, Латвии, Эстонии и Белоруссии.

Фото: Из личного архива Марины Григорьевой