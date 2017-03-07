Директору департамента рекламы МУГИСО Разунину разрешили покидать квартиру

Свердловский областной суд принял решение о смягчении меры пресечения директору департамента рекламы регионального министерства по управлению госимуществом Игорю Разунину. Как сообщили в пресс-службе апелляционной инстанции, рассмотревшей во вторник, 7 марта, жалобу защиты чиновника, Разунин по прежнему будет находиться под домашним арестом, однако ему разрешаются прогулки в пределах территории двора.

Срок домашнего ареста остался неизменным: до 21 апреля.

- Суд разрешил обвиняемому прогулки с малолетним ребенком, - рассказали в пресс-службе облсуда. - Гулять Разунин сможет только на придомовой территории и только с ребенком (двор огорожен), в будни, в период с 11.00 до 12.00. Также суд разрешил обвиняемому при необходимости посещать в медицинские учреждения.

Как сообщалось ранее, Игорь Разунин проходит обвиняемым по двум уголовным делам по факту получения взяток. Первоначально Разунин был задержан при получении взятки через посредника от предпринимателя, занимающегося наружной рекламой. В процессе расследования всплыли и другие факты взяток, которые якобы имели место в ходе работы Разунина на посту директора департамента рекламы.