В Екатеринбурге дорожники начали ямочный ремонт на ул. Шефской

ДЭУ всех районов города подготовились к ямочному ремонту на дорогах Екатеринбурга, сообщили в администрации города. В частности, в Орджоникидзевском районе дорожники с минувших выходных начали аварийно-восстановительный ремонт холодным асфальтом на проезжей части ул. Шефской.

Активная стадия работ по заделке ям на дорогах начнётся с потеплением, однако уже сейчас рабочие выявляют недостатки на дорогах и устраняют их. Так, в этом году службы уже заделали ямы на участках улиц Московской, Куйбышева, Радищева и Пальмиро Тольятти.

В администрации отмечают, что ремонт ям на участках дорог, которые находятся на гарантии, будет вестись только силами и на средства подрядной организации, которая работала на объекте.

- Это контрактные обязательства, согласно которым нормативное состояние объекта по гарантии должно быть обеспечено в течение трёх лет, - подчеркнули в комитете благоустройства горадминистрации.

Дорожный ремонт на ул. Шефской. Фото: администрация Орджоникидзевского района.