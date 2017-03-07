Жители моногородов России могут сами определить список улицы для проведения срочного ремонта

Федеральная власть организовала голосование жителей моногородов по определению перечня улиц, которые требуется отремонтировать в первую очередь. Как сообщает областной департамент информполитики, голосование проходит до 15 марта на сайте http://моногорода.рф/.

Напомним, на территории Среднего Урала расположены 17 моногородов.

— Выбор улицы для её благоустройства — хорошая практика, которую можно использовать и в других проектах. Мне кажется, что предложенный формат работы с общественными институтами и жителями является хорошим инструментом мотивации людей к участию в жизни своего города, — подчеркнул областной министр инвестиций и развития Дмитрий Нисковских.