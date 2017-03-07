Четверо свердловчан выступят на чемпионате и первенстве Европы по стрельбе из пневматического оружия

Четверо свердловчан - Владимир Масленников, Евгений Панченко, Егор Спехов и Ксения Ануфриева – начинают своё выступление на чемпионате и первенстве Европы по стрельбе из пневматического оружия, которые пройдут в словенском Мариборе с 7 по 12 марта.

Владимир Масленников из Лесного и екатеринбуржец Евгений Панченко вошли в основной состав сборной России. Они выступят в дисциплине "Пневматическая винтовка". Егор Спехов и Ксения Ануфриева тоже выступают за Лесной и тоже стреляют из пневматической винтовки. Они представят сборную России на первенстве Европы упражнении «Движущаяся мишень».

Основные надежды нашей области связаны с призёром Олимпиады-2016 Владимиром Масленниковым. Победитель первенства мира (2014), серебряный призёр первенства Европы (2014), чемпион России (2016) вполне может привезти с ЧЕ заветную медаль. Кроме того, Владимир целенаправленно готовился в чемпионату Европы. Об этом, кстати, он рассказывал в недавнем интервью "ОГ".

Следить за нашими спортсмена можно на официальном сайте соревнований. Полный календарь можно посмотреть здесь.