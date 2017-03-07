Областная газета
Общество 7 марта 2017, 15:56

8 марта - более дорогостоящий праздник для уральцев, чем 23 февраля

К дню 8 Марта наплыв покупателей в онлайн-магазины парфюмерии и косметики вырос почти на 80%, по сравнению с 23 февраля. Аналитики Яндекса изучили и сравнили, какие товары покупают жители Урала к праздникам - Дню защитника Отечества и Международному женскому дню, сообщили в пресс-служба компании "Яндекс.Деньги".

Исследователи сравнили, как покупатели оплачивали онлайн-покупки за неделю до 8 марта и 23 февраля. При этом учитывались платежи жителей Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Магнитогорска, Сургута и других городов региона.

Например, число покупок косметики и парфюмерии к 8 Марта выросло почти на 80% по сравнению с Днём защитника Отечества, заметно увеличился спрос на интернет-магазины одежды и аксессуаров, сувениры и товары для хобби и предметы бытовой техники для дома.

Категория

Изменение числа покупок к 8 марта по сравнению с 23 февраля

Средний чек перед 23 февраля, руб.

Средний чек перед 8 марта, руб.

Косметика и парфюмерия

на 79% больше

2872

3340

Сувениры и товары для хобби

на 37% больше

1157

1558

Цветы

на 28% больше

499

180

Бытовая техника и электроника

на 21% больше

1476

2231

Одежда и аксессуары

на 7% больше

1883

2274

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