8 марта - более дорогостоящий праздник для уральцев, чем 23 февраля

К дню 8 Марта наплыв покупателей в онлайн-магазины парфюмерии и косметики вырос почти на 80%, по сравнению с 23 февраля. Аналитики Яндекса изучили и сравнили, какие товары покупают жители Урала к праздникам - Дню защитника Отечества и Международному женскому дню, сообщили в пресс-служба компании "Яндекс.Деньги".
Исследователи сравнили, как покупатели оплачивали онлайн-покупки за неделю до 8 марта и 23 февраля. При этом учитывались платежи жителей Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Магнитогорска, Сургута и других городов региона.
Например, число покупок косметики и парфюмерии к 8 Марта выросло почти на 80% по сравнению с Днём защитника Отечества, заметно увеличился спрос на интернет-магазины одежды и аксессуаров, сувениры и товары для хобби и предметы бытовой техники для дома.
Категория
Изменение числа покупок к 8 марта по сравнению с 23 февраля
Средний чек перед 23 февраля, руб.
Средний чек перед 8 марта, руб.
Косметика и парфюмерия
на 79% больше
2872
3340
Сувениры и товары для хобби
на 37% больше
1157
1558
Цветы
на 28% больше
499
180
Бытовая техника и электроника
на 21% больше
1476
2231
Одежда и аксессуары
на 7% больше
1883
2274