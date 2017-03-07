8 марта - более дорогостоящий праздник для уральцев, чем 23 февраля

К дню 8 Марта наплыв покупателей в онлайн-магазины парфюмерии и косметики вырос почти на 80%, по сравнению с 23 февраля. Аналитики Яндекса изучили и сравнили, какие товары покупают жители Урала к праздникам - Дню защитника Отечества и Международному женскому дню, сообщили в пресс-служба компании "Яндекс.Деньги".

Исследователи сравнили, как покупатели оплачивали онлайн-покупки за неделю до 8 марта и 23 февраля. При этом учитывались платежи жителей Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Магнитогорска, Сургута и других городов региона.

Например, число покупок косметики и парфюмерии к 8 Марта выросло почти на 80% по сравнению с Днём защитника Отечества, заметно увеличился спрос на интернет-магазины одежды и аксессуаров, сувениры и товары для хобби и предметы бытовой техники для дома.