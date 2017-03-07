В Верхней Салде оштрафовали на 100 тысяч рублей ответственных за дымящий полигон

В Верхней Салде из-за возгораний на свалке, едкий дым от которой окутывает город, ответственное за её содержание "Городское управление ЖКХ" оштрафовали на 100 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура выявила существенные нарушения в работе полигона твёрдых бытовых отходов. В ходе проверки подтвердились факты о задымлении, были обнаружены очаги возгорания на полигоне.

- В связи с выявленным нарушением прокуратура в отношении МУП «Городское УЖКХ», эксплуатирующего полигон, и директора предприятия возбудила дела об административном правонарушении из-за несоблюдения экологических требований, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В настоящее время постановления прокурора рассмотрены. «Городское управление ЖКХ» оштрафовали на 100 тыс. рублей, директора предприятия - на 10 тыс. рублей, мастер полигона привлечён к дисциплинарной ответственности.

При повторении нарушений предприятию грозит административное предписание о приостановление деятельности до 90 суток.

Фото: прокуратура свердловской области.