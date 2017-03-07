К концу марта на Среднем Урале пересмотрят «дорожную карту» по мобилизации доходов в бюджет

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональному минфину расширить «дорожную карту» по мобилизации доходов в региональную казну.

Как сообщили в областном департаменте инфомполитики, такое решение принято после Российского инвестиционного форума, состоявшегося в Сочи. Председатель Правительства России Дмитрий Медведев анонсировал там переход на систему, когда дополнительные поступления от налога на прибыль организаций не будут уходить в федеральный бюджет, а останутся в субъектах РФ.

— Если бы такая норма появилась в прошлом году, Свердловская область могла бы дополнительно получить почти 5 млрд рублей — именно такой эффект имели усилия правительства региона по мобилизации доходов в 2016 году. Поручаю кабмину активизировать эту работу, чтобы по итогам 2017 года получить максимальный мобилизационный эффект, что позволит привлечь в бюджет средства. А это — новые школы, больницы, дороги, благоустройство наших муниципалитетов. Поручаю подготовить дорожную карту по динамичной работе в этом направлении, — отметил Евгений Куйвашев.

— Глава региона делает акцент на том, чтобы мы учились работать индивидуально, с каждым налогоплательщиком, который приносит доходы в региональную казну, — пояснила вице-губернатор — министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.

Предполагается, что пересмотренный проект «дорожной карты» будет готов к концу марта.