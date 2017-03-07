В Екатеринбурге решением суда 83-летней пенсинерке вернули квартиру, которую продали мошенники

В прокуратуру Железнодорожного района обратилась 83-летняя жительница Екатеринбурга и сообщила, что её обманным путём лишили квартиры. Сотрудники прокуратуры помогли ей восстановить жилищные права, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Бабушка проживает в квартире на ул. Пехотинцев. Но в октябре 2013 года по подложной доверенности её знакомая продала эту жилплощадь за 2,6 млн. рублей.

- 83-летняя женщина видит и слышит плохо, квартиру продавать не желала. Пояснила, что её возили к нотариусу для составления завещания на квартиру в пользу детского дома, поскольку она сама во время войны воспитывалась в детском доме. Денег за проданную квартиру пенсионерка не получала, квартиру продавать не собиралась. Кроме того, у неё не было никаких причин и оснований на совершение сделки купли-продажи квартиры, поскольку в этом случае она лишалась единственного жилья, - рассказали в прокуратуре.

О том, что квартира ей не принадлежит, заявительница узнала в начале 2016 года. Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании доверенности на продажу квартиры по ул. Пехотинцев в г. Екатеринбурге недействительной, признании недействительным договора купли-продажи квартиры, восстановлении права собственности пенсионерки на жилое помещение.

Железнодорожный районный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры. Право собственности 83-летней пенсионерки на двухкомнатную квартиру восстановлено.