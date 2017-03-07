В Екатеринбурге на 10 суток за неуплату алиментов арестовали мать пятерых детей

Мать пятерых детей в Екатеринбурге, лишённая родительских прав, за неуплату алиментов проведёт под административным арестом 10 суток, сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Такое наказание должнице назначил мировой судья Верх-Исетского суда по статье 5.35. ч.1 КоАП РФ за неуплату алиментов её детям, которые живут в детдомах.

- Арестованная мать ведёт асоциальный образ жизни. Юристы детдома обратились в суд с исками о взыскании с неё денежных средств на содержание детей. За несколько лет она накопила долг более 150 тысяч рублей на содержание детей, - говорят в УФССП России по Свердловской области.

Ранее в феврале 2016 года женщина уже получала назначенное судом наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% от заработка в доход государства. Однако и после этого она продолжила уклоняться от уплаты алиментов. Приставы надеются, что за время ареста она подумает о своих обязательствах перед детьми.

С начала 2017 года УФССП России по Свердловской области в отношении должников по алиментам было составлено более 460 протоколов, возбуждено более 200 уголовных дел.