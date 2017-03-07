ФАС завела дело против «Ростелекома» из-за нарушения закона о конкуренции

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении ПАО «Ростелеком» по признакам нарушения п. 3 ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции», говорится на сайте ФАС России.

- Основанием для открытия дела явилось неисполнение «Ростелеком» предупреждения, выданного ФАС России по результатам рассмотрения заявления от оператора «МегаФон» о навязывании невыгодных условий договора в части установления условий, ограничивающих возможность пропуска трафика между сетями зоновой телефонной связи одной зоны нумерации, - сообщает ФАС.

Дело назначено к рассмотрению на 28 марта.