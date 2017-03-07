Екатеринбуржцев приглашают отметить 8 Марта в ЦПКиО

В ЦПКиО (ул. Мичурина, 230) готовят праздничную программу к Международному женскому дню.
В программе на 8 марта:
- - фотосессии в фотозоне «8 марта» на площади центрального фонтана, и фотозоны «Романтика» около центральной сцены,
- - с 13.00 до 15.00 концертная программа с выступлениями городских коллективов на главной сцене парка,
- - с 15.00 до 16.30 для посетителей организуют танцевальные мастер-классы от ведущих фитнес-тренеров Екатеринбурга,
- - вечером запланирована зажигательная дискотека под названием «8 Марта».
Организаторы обещают подарить гостям парка весеннее настроение.