Областная газета
Общество 7 марта 2017, 17:03

Екатеринбуржцев приглашают отметить 8 Марта в ЦПКиО

В ЦПКиО (ул. Мичурина, 230) готовят праздничную программу к  Международному женскому дню.

В программе на 8 марта:

  • - фотосессии в фотозоне «8 марта» на площади центрального фонтана, и фотозоны «Романтика» около центральной сцены,
  • - с 13.00 до 15.00 концертная программа с выступлениями городских коллективов на главной сцене парка,
  • - с 15.00 до 16.30 для посетителей организуют танцевальные мастер-классы от ведущих фитнес-тренеров Екатеринбурга,
  • - вечером запланирована зажигательная дискотека под названием «8 Марта».

Организаторы обещают подарить гостям парка весеннее настроение.

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