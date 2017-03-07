Об изобретателе костюма-поплавка из Заречного рассказал НТВ

На телеканале НТВ вышел сюжет про предпринимателя из Заречного Сергея Глядкова, который девять лет назад придумал и начал производить незамерзающие костюмы-поплавки для рыбаков. Город, где живёт Сергей находится неподалёку от Белоярского водохранилища – именно там в конце прошлой недели с отколовшейся льдины были эвакуированы 23 рыбака.

Рассказывая о чудо-изобретателе, коллеги с федерального телеканала отметили, что его изделия получаются дышащие и комфортные. Костюмы не слишком дорогие и фактически всепогодные.

- Нами спасены десятки жизней. Буквально недавно в Якутии провалились двое людей на снегоходах. Остались живы, – поделился с журналистами Сергей Глядков.

Кадр из сюжета о предпринимателе из Заречного Сергее Глядкове

Сейчас продукцию Сергея покупают не только в разных городах России, но и за её пределами: в Латвии, Белоруссии, Армении, Казахстане, Турции, Канаде, партию костюмов заказало министерство обороны Колумбии.

О том, как у жителя Заречного родилась идея создать необычный костюм, «ОГ» писала в рубрике «Дело за малым».