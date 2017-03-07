В Екатеринбурге может появиться 30-этажная жилая высотка

На ближайшем заседании Градостроительного совета Екатеринбурга 16 марта рассмотрят проект жилой высотки, которую планируют возвести около КРК "Уралец". Об этом заявил председатель Градсовета Михаила Вяткин. Официальная повестка заседания пока не опубликована.

По предварительным данным, речь идёт о строительстве 30-этажного жилого здания, застройщиком которого выступит ГК "Астра". Но, как отметил Михаил Вяткин, из-за того, что территория, выделенная под планируемую высотку невелика, высота здания может быть скорректирована.

Отметим, сегодня самые высокие жилые дома Екатеринбурга имеют 25 этажей, но городские власти уже несколько лет обсуждают возможность строительства домов большей этажности. Как заявил на последнем форуме высотного строительства 100+ Forum Russia экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, высотные 25-этажные дома сегодня себя экономически оправдывают, а "в нынешних условиях движущей силой для возведения таких высоток могут стать только амбиции власти и бизнеса, подкреплённые соответствующими финансовыми ресурсами".

Так должна выглядеть высотка возле КРК "Уралец" по задумке проектировщиков. Фото: проектная документация