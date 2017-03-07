Областная газета
Спорт 7 марта 2017, 23:44

Победитель серии между «Спутником» и «Ермаком» определится в седьмом матче в Нижнем Тагиле

Хоккеисты «Спутника» проиграли в овертайме шестой матч четвертьфинальной серии Кубка Братины в гостях ангарскому «Ермаку» со счётом 1:2.

Во втором периоде команды обменялись голами – на шайбу Артёма Воробьёва (24-я минута) тагильчане ответили шайбой Евгения Гасникова (33-я). До конца основного времени счёт не изменился, а победный гол хоккеисты «Ермака» случился на 6-й минуте овертайма.

«Спутник» проиграл в этой серии третий матч подряд, и теперь победитель уже точно определится 9 марта. Матч состоится в Нижнем Тагиле.

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