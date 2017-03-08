Губернатор поздравил свердловчанок с Междунарожным женским днём

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил свердловчанок с Международным женским днём, отмечаемым 8 марта. Об этом сообщил областной департамент информополитики.

- Это праздник весны, любви, нежности и доброты – всех светлых чувств, которые мы нераздельно связываем с женщиной. В 2016 году сертификаты на областной материнский капитал получили 9 тыс. 312 многодетных матерей в регионе. В минувшем году принято решение о продлении сроков предоставления областного материнского капитала до 2019 года. В канун праздника ещё несколько многодетных семей Среднего Урала получили свидетельства на право получения социальных выплат для улучшения жилищных условий, - рассказал Евгений Куйвашев.

Глава региона также отметил, что в Свердловской области приступили к реализации программы по созданию новых мест в школах после того, как была обеспечена стопроцентная доступность школьного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

- Дорогие женщины! Желаю вам крепкого здоровья, энергии, личного счастья, благополучия, оптимизма и хорошего настроения. Пусть в вашей жизни будет как можно больше радостных и праздничных дней, приятных сюрпризов и подарков. Пусть любовь, внимание, забота родных и близких людей всегда будут вашими верными спутниками! – обратился к свердловчанкам губернатор Свердловской области.