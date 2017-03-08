Областная газета
Общество 8 марта 2017, 09:34

Элитный автомобиль горел минувшей ночью в Нижней Туре

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Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.



В Нижней Туре в ночь на 8 марта загорелся элитный автомобиль. На площади одного квадратного метра повреждён моторный отсек машины Toyota Land Cruiser Prado, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

- Сообщение о возгорании автомобиля поступило в диспетчерскую часть сегодня, 8 марта, в 3:45. На тушение пожара выезжали восемь огнеборцев на двух спецмашинах. Открытое горение удалось ликвидировать в 3:53, пожар был полностью потушен в 3:55, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

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