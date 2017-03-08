Областная газета
Политика 8 марта 2017, 09:35

Законопроект об авторских правах театральных режиссёров-постановщиков прошёл второе чтение в Госдуме

Госдума во втором чтении утвердила законопроект, усиливающий охрану интеллектуальных прав театральных режиссеров-постановщиков. Напомним, театральные режиссеры, в отличие от режиссеров кино, авторскими правами не обладают.

- Много историй, когда известного режиссёра-постановщика приглашают в театр: он приезжает, ставит спектакль, подбирает актёров, свет, декорации и так далее. После этого контракт разрывается, и дальше уже те, кто поближе, попроще и подешевле эту постановку осуществляют, нарушая, естественно, права того, кто всё это организовывал, - прокомментировал законодательную инициативу председатель комитета Госдумы по гражданскому, арбитражному, уголовному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников в эфире телеканала «Россия 24».

Кстати, летом одно из обсуждений законопроекта состоялось в Екатеринбурге.

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