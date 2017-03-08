Оттепель возобновится на Среднем Урале к концу недели

К концу рабочей недели синоптики вновь обещают на Среднем Урале плюсовые температуры днём. Оттепель возобновится, сообщаетУральский гидрометцентр.

Сегодня, 8 марта, днём ожидается до +1...-4, в горах и низинах до -7, переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных районах изморозь, на дорогах гололёдица. Ветер северо-западный, северный 3-8 м/с, порывы до 11 м/с.

В ночь с 8 на 9 марта похолодает до -9...-14, в горах и низинах до -19. В четверг, 9 марта, днём столбик термометра поднимется до 0...-5. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь. Ветер переменный, 1-6 м/с.

В ночь с четверга на пятницу температура воздуха понизится до -7...-12, в горах и низинах до -15. В пятницу днём потеплеет до +2...-3. Будет переменная облачность, в отдельных районах пройдёт небольшой снег.

В Екатеринбурге днём температура будет колебаться до конца недели от -2 до +2, ночью от -11 до -7. Ожидается переменная облачность, без осадков.