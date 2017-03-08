Следователи организовали проверку по сообщению о нападении собак на ребёнка в Ревде

Следственным отделом по городу Ревда областного СКР организована доследственная проверка по сообщению СМИ о нападении бродячих собак на ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

- По предварительным данным, вчера, 7 марта, на сайте одного из СМИ появилась информация о нападении 7-8 бродячих собак на несовершеннолетнего ребёнка в Ревде по улице Чехова. Гражданка, ставшая очевидицей инцидента, попыталась отпугнуть животных. Благодаря этому ребёнок избежал серьёзных травм, но, по сообщению СМИ, его кусали за одежду и ноги, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.

Следователи СКР проверят достоверность опубликованной информации, а при её подтверждении — данные о степени нанесения вреда здоровью ребёнка. Будет выяснено, в полной ли мере выполняют свои функциональные обязанности должностные лица, на которых возложены вопросы организации отлова бесхозяйных животных. По результатам доследственной проверки органами будет принято процессуальное решение.