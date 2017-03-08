Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта и процитировал стихотворение Бальмонта

Президент России Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем, отмечаемым 8 марта, и процитировал стихотворение Константина Бальмонта.

- Дорогие женщины России! Мамы, бабушки, дочери, жены, подруги, наши близкие и самые любимые! Примите мои сердечные поздравления с Международным женским днём. Вы наполняете этот мир своей красотой и жизненной энергией, согреваете его нежностью и душевной щедростью, создаёте атмосферу уюта, радушия и гармонии, - сказал глава государства в видеообращении на одном из федеральных каналов по случаю праздника.

Владимир Путин отметил, что у женских забот о семье, детях и внуках не бывает выходных, и даже в этот праздничный день женщины всё равно находятся в делах и хлопотах, не дают себе поблажек и все успевают.

- Но главное - мы любим и ценим вас, - сказал глава государства, назвав очень образными и точными написанные поэтом Серебряного века Константином Бальмонтом слова: "Женщина - с нами, когда мы рождаемся, / Женщина - с нами в последний наш час. / Женщина - знамя, когда мы сражаемся, / Женщина - радость раскрывшихся глаз".