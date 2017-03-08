В Асбесте инспектор ГИБДД сбил двоих пешеходов

В Асбесте вчера, 7 марта, вечером инспектор ГИБДД сбил двоих пешеходов по улице Плеханова. В результате ДТП пострадавшие госпитализированы в городскую больницу с травмами различной степени тяжести, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Установлено, что инспектор ГИБДД, управляя личным автомобилем Chevrolet Cruze допустил, наезд на 54-летнего и 53-летнего пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте и находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

- По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение. Полицейский находился на службе, в форменном обмундировании. Он освидетельствован, в его крови алкоголь не обнаружен, - сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.