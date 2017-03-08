Областная газета
Общество 8 марта 2017, 12:55

В Чкаловском районе Екатеринбурга имена получили пять улиц и бульвар

В Чкаловском районе Екатеринбурга появились улицы Любви, Веры, Надежды, Чемпионов, Нескучная и Золотистый бульвар в строящемся микрорайоне Солнечный. Названия утвердил и подписал соответствующее постановление глава мэрии уральской столицы Александр Якоб, сообщает пресс-служба администрации города.

В соответствии с документом, имена получили пять новых улиц и один бульвар в строящемся микрорайоне в Чкаловском районе Екатеринбурга.

Добавим, Солнечный - новый жилой район в границах улицы Новосибирской 2-й и Екатеринбургской кольцевой автодороги. Его строительство началось в 2013 году, окончание запланировано на 2029 год.

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