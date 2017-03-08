Областная газета
Общество 8 марта 2017, 13:35

В Нижнем Тагиле нашли пропавшего в понедельник подростка

В Нижнем Тагиле нашли пропавшего в понедельник 14-летнего Михаила Кокорина. Мальчик принял решение не ходить на занятия из-за проблем с учебными предметами. Чтобы избежать вопросов родителей, он ночевал на даче родственников, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

В ходе розыскных мероприятий появилась информация о найденном в районе улицы Дружинина школьном рюкзаке подростка. Правоохранители опрашивали жильцов близлежащих домов и проверяли дачные дома, принадлежащие родственникам и знакомым семьи.

- Возле одного из таких домов в районе Старой Гальянки правоохранители заметили похожего по приметам подростка, его доставили в отдел полиции. По словам начальника ОДН отдела полиции № 16 подполковника Людмилы Больновой, мальчик весь первый день гулял в микорорайоне Гальяно, по дороге, действительно, где-то оставил свой портфель, а потом выбросил и телефон. Уже вечером вспомнил про дом родственников, куда они приезжают на лето, там и переночевал. Следующий день он провёл также на улице, намереваясь вернуться в дом для ночёвки, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Подростка передали родителям. Сотрудники полиции окажут семье всестороннюю помощь, в том  числе и квалифицированную психологическую, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.

Напомним, в понедельник, 6 марта, Михаил Кокорин ушёл в школу на улице Мира и домой не вернулся. Известно, что подросток ранее никогда не убегал и склонности к бродяжничеству не проявлял.

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