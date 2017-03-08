Областная газета
Общество 8 марта 2017, 14:25

Евгений Куйвашев снялся в коротком фильме в честь 8 Марта

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снялся в коротком фильме, приуроченном к 8 Марта. На видео он читает стихотворение Булата Окуджавы о матери.

Автором проекта стала молодой режиссёр Арина Охлопкова. Сегодня, 8 марта, ролик показывают в эфире нескольких екатеринбургских каналов.

Видео состоит из кадров ночного Екатеринбурга, снятых с коптера, и съёмок губернатора Свердловской области. По сюжету Евгений Куйвашев выходит вечером из своей резиденции, садится в автомобиль и куда-то едет. За кадром голос главы региона читает стихотворение Булата Окуджавы о матери. 

- Насколько мне известно, никто из губернаторов до Евгения Куйвашева не делал ничего подобного. Этот ролик представляет имидж Среднего Урала на федеральном уровне. У нас губернаторы — Окуджаву читают. Стихотворение выбирала сама, долго искала что-то подходящее. Сначала, казалось, Евгению Владимировичу подойдёт что-то из Есенина, но потом обнаружила стих "Новое утро", и это стал Окуджава. Хотелось показать губернатора, в первую очередь, как Человека. Тема матери важна для всех людей, — рассказала Арина Охлопкова Znak.com.

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