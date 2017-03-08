Антон Шипулин выступит на чемпионате России по лыжным гонкам

Антон Шипулин включён в заявку на чемпионат России по лыжным гонкам от сборной Свердловской области. Соревнования пройдут в Ханты-Мансийске с 25 марта по 2 апреля.

Также в заявке отстранённый лыжник Евгений Белов, который является уроженцем Свердловской области. Ожидается, что до старта чемпионата страны ситуация с отстранением разрешится в пользу спортсмена Кроме того, от Югры заявлен Александр Легков, а от Удмуртии Максим Вылегжанин.

Напоминаем, что до чемпионата России по лыжным гонкам Антону Шипулину предстоят ещё два этапа Кубка мира по биатлону - в Финляндии и Норвегии, первый из которых стартует 10 марта.