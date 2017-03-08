В Екатеринбург привезли мощи святой Матроны Московской

В Иоанно-Предтеченский собор (ул. Репина, 6а) Екатеринбурга принесена чудотворная икона Матроны Московской с частицей её святых мощей. Верующие смогут им поклониться до 13 марта, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Образ святой старицы написан и освящён в Покровской обители столицы, где сегодня пребывают её мощи. Иоанно-Предтеченский собор Екатеринбурга открыт ежедневно с 7:00 до 20:00.

- Будущая святая родилась слепой в 1885 году в многодетной крестьянской семье. С раннего возраста она обладала чудесным даром исцеления, могла предсказывать будущее и предчувствовала опасности и беды. Она продолжала помогать всем страждущим до своих последних дней 1952 года. За три дня до кончины она предсказала свою смерть. Её похоронили на Даниловском кладбище, а в 1988 году, 8 марта, церковь обрела её мощи, которые были перенесены в Покровский монастырь. 2 мая 1999 года Матрона была канонизирована. Считается, что она исцеляет болезни, помогает сохранить семью, родить ребёнка бездетным парам, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Фото: Екатеринбургская епархия