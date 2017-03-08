Правительство РФ утвердило национальную стратегию в интересах женщин

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении "Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы". Соответствующий документ опубликован на официальном сайте исполнительного органа власти.

В документе указано, что создание условий для полного и равноправного участия женщин во всех сферах жизни общества - приоритетное направление государственной политики России.

Стратегию, разработанную Министерством труда РФ, планируется реализовать в два этапа. В 2017-2018 годы предусмотрена разработка механизмов реализации стратегии, информационно-аналитическое, правовое и кадровое обеспечение государственной политики в интересах женщин.

На втором этапе, в 2019-2022 годы, предполагается улучшить положение женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах. Реализация стратегии будет финансироваться в рамках действующих государственных программ.