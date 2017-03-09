Владимир Путин пообещал в 2018 году повысить зарплату врачей до 200% от средней по экономике

На встрече с сотрудницами перинатального центра Брянской горбольницы Президент России Владимир Путин пообещал в 2018 году добиться, чтобы зарплаты врачей достигли 200% от среднего показателя по экономике региона. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

— У нас, вы знаете в 2018 году уровень заработной платы должен быть у врачей 200% от средней по экономике по соответствующему региону, а младший и средний персонал — 100%. Поэтому я исхожу из того, что нам удастся достичь этих показателей. Сегодня для врачей он составляет уже 180%, — сказал глава государства.

Кстати, на этой же встрече Президент России обсудил с врачами возможность реализации какой-то новой федеральной программы по масштабному переоснащению сети детских поликлиник по всей стране.

Фото: официальный сайт Кремля.