Росгосцирк обязали вернуть свердловскому минкульту 20 млн рублей

Неиспользованные средства, выделенные на капитальный ремонт Екатеринбургского цирка, будут возвращены распорядителю - Министерству культуры Свердловской области. Как сообщила прокуратура, 10 миллионов рублей уже были возвращены в добровольном порядке, вопрос по оставшимся 10 миллионам решается в суде.

По информации надзорного ведомства, 20 млн рублей были выделены Министерством культуры Свердловской области филиалу Росгосцирка на проведение капремонта зданий Екатеринбургского государственного цирка в сентябре 2015 года.

- Как показала прокурорская проверка, контракт на выполнение работ по капитальному ремонту зданий не заключался, дирекцией ФКП «Росгосцирк» средства в рамках софинансирования на проведение капитального ремонта зданий в проверяемом периоде не выделялись, - сообщила официальный представитель прокуратуры Марина Канатова. - Исковое заявление находится в суде на рассмотрении.

Кроме того, в ходе проверки прокуратурой выявлен ещё ряд нарушений российского законодательства. В частности, на земельном участке возле здания цирка незаконно организована платная автопарковка и городок аттракционов. У собственника аттракционов отсутствует разрешительная документация, а автопарковка организована и вовсе без согласия собственника земельного участка. В адрес директора Екатеринбургского филиала ФКП «Росгосцирк» внесла представление об устранении нарушений законодательства о землепользовании.