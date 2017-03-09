Медсестёр ЦВО наградили за участие в операции в Сирии

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Владимир Зарудницкий вручил награды медикам, выполнявшим задачи по оказанию помощи жителям Сирии в составе медицинского отряда специального назначения (МОСН).

- Старший сержант Людмила Ермакова и прапорщик Альфия Кавеева удостоены медалей «За воинскую доблесть» I и II степени, старшина Анастасия Рылова — медали «Участнику военной операции в Сирии», - сообщила пресс-служба ЦВО.

За время командировки военнослужащие медицинского спецназа Центрального военного округа обеспечили квалифицированной медицинской помощью более 5 тысяч сирийцев, пострадавших в результате вооруженного конфликта.

Фото: пресс-служба ЦВО