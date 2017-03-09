Россия вошла в пятёрку стран с самыми низкими тарифами на мобильный Интернет

Россия вошла в топ-5 стран с самыми низкими тарифами на мобильный Интернет в мире, сообщает информационно-аналитическое агентство Content Review. В 2016 году в стране стоимость гигабайта снизилась до 100 рублей.

В Content Review проанализировали тарифы на мобильный интернет в 50 крупных странах, Россия оказалась на 5-м месте. Мобильный интернет стал основной услугой мобильных операторов во всем мире, отмечает mobilecomm.ru. На протяжении 2016 года большая часть операторов оставила неизменными свои тарифы на передачу данных, но ввели новые предложения с увеличенным пакетом трафика.

В 2016 году стоимость 1 гигабайта в России снизилась до 100 рублей. В сравнении с тарифами российскими, стоимость одного гигабайта данных в Великобритании выше в 7 раз, в Южной Корее – в 6 раз, в США и Германии – в 5 раз. Дешевле чем в России мобильный интернет в Иране, Пакистане, Казахстане и Египте. Эти страны объединяет низкая развитость мобильных сетей и растущая конкуренция между операторами, что сказывается на качестве предоставляемых услуг, отмечают аналитики.

- Операторы развивающихся стран вместе с развитием сетей и переходом на новые поколения связи начинают снижать тарифы на мобильный интернет. Россия удержалась в пятерке стран с самым дешевым мобильным интернетом, однако количество стран, подобравшихся к вершине рейтинга, значительно увеличилось, — прокомментировал данные руководитель Content Review Сергей Половников.

Список стран был сформирован по размеру ВВП, в каждой из стран был выбран один из крупнейших операторов. Потребление мобильного интернета растёт и благодаря развитию сервисов аудио и видео контента. По прогнозам, за ближайшие несколько лет трафик абонента мобильной связи увеличится, что является вызовом для операторов.

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