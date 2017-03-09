Лётчики из Каменска-Уральского приступили к пилотированию новых вертолётов

Военные лётчики авиабазы "Каменск-Уральский" начали осваивать вертолёты Ми-8МТВ5, поступившие на вооружение в рамках программы гособоронзаказа. Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, офицеры на практике отрабатывают применение новых машин.

- Офицерам, которые прошли дополнительную подготовку в Центре боевого применения и переучивания лётного состава армейской авиации в Торжке, предстоит опробовать новые машины, на практике отработать приемы пилотирования в сложных метеоусловиях, выполнить форсированные виражи, спирали, боевые развороты, а затем посадки на площадках вне аэродрома, - сообщили представители ЦВО. - Только после этого к управлению новыми модификациями Ми-8 будут допущены остальные экипажи.

Как сообщалось ранее, 16 новых машин поступили в часть в конце февраля. Вертолёты семейства Ми-8/17 предназначены для транспортировки грузов и техники массой до четырёх тонн и используется для проведения поисково-спасательных операций и выполнения различных специальных задач.

Отметим, пилоты авиабазы "Каменск-Уральский" постоянно принимают участие в поисково-спасательных операциях при посадках пилотируемых космических кораблей на территории Казахстана. За 10 лет лётчики эвакуировали с мест приземления более 200 космонавтов, в том числе и иностранных.