УрФУ попал в мировой предметный рейтинг QS

Уральский Федеральный университет вошёл в престижный мировой рейтинг по предметам математика, физика, астрономия и электротехническая инженерия, рассказали в пресс-службе УрФУ. Качественные исследования и высокая академическая репутация помогли вузу занять высокие позиции в мире.

В рейтинге QS by Subjects УрФУ вошёл в топ-300 мировых университетов по математике и в топ-400 по физике и астрономии, а также электротехнической инженерии. В оценке участвовали 4 438 университетов.

- Успехи университета связаны с реализацией широкомасштабной программы поддержки научных исследований и качественных публикаций, а также с запуском стратегических академических единиц, — уверен ректор УрФУ Виктор Кокшаров. — Именно эти два показателя — рост академической репутации и увеличение как общего числа качественных публикаций, так и объёма цитирования ученых УрФУ — дали в результате такое серьёзное повышение уровня международной заметности университета.

Проректор УрФУ по международным связям Максим Хомяков заметил, что университет оценивается агентством QS по 21 предметной области. А проректор УрФУ по науке Владимир Кружаев добавляет, что у университета есть все шансы в следующем году попасть в рейтинг по ещё двум предметам - экономике и материаловедению.

Добавим, что предметный рейтинг QS формируется по показателям академической репутации, репутации среди работодателей, цитированиям статей учёных.