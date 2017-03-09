Администрация Екатеринбурга подала иск о банкротстве Уральского завода РТИ

Администрация Екатеринбурга подала в Арбитражный суд Свердловской области заявление о признании банкротом Уральского завода РТИ. В материалах дела указано, что предприятие имеет долг по арендной плате в размере 4,9 млн рублей, а также пени - 689,4 тысячи рублей.

Суд принял заявление и назначил рассмотрение дела на 3 апреля. В течение десяти дней завод РТИ должен предоставить в суд и конкурсному кредитору мотивированный отзыв на иск администрации.

В пресс-службе "Уральского завода РТИ" корреспонденту "ОГ" пояснили, что речь идёт о невыплате задолженности за аренду земельного участка, которая на момент подачи заявления о банкротстве, 6 марта, была погашена в полном объёме.