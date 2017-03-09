Стрелки из Лесного завоевали два серебра на первенстве Европы по стрельбе из пневматического оружия

На чемпионате и первенстве Европы по стрельбе из пневматического оружия, которые проходят с 6 по 12 марта в Мариборе, были разыграны первые комплекты наград среди юниоров. Свердловчане - Ксения Ануфриева и Егор Спехов - завоевали две медали.

Первую медаль в копилку области принёс лесовчанин Егор Спехов. В упражнении "пневматическая винтовка, стрельба по движущейся мишени на дистанции 10 метров" российская тройка - Спехов, Валерий Давыдов, Ярослав Клепиков завоевала командное серебро, уступив в финале украинским спортсменам.

Вторую медаль (и вновь в копилку Лесного) принесла Ксения Ануфриева. Девушка стала второй в стрельбе из пневматической винтовки по движущейся мишени на дистанции 10 метров. В квалификации Ксения показала результат 365 очков из 400 возможных, а в финале уступила Веронике Майор из Венгрии со счётом 1:6.

Напомним, что на чемпионате и первенстве Европы по стрельбе из пневматического оружия от Свердловской области выступают четыре спортсмена - Владимир Масленников, Евгений Панченко, Егор Спехов и Ксения Ануфриева.