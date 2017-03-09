К 50-летию «Союза ветеранов» в ЗакСО откроется выставка работ Леонида Буракова

C 10 марта в здании Законодательного Собрания Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) в холле 3-го этажа откроется выставка, посвященная 50-летию областной общественной организации «Союз ветеранов», сообщили в пресс-службе ЗакСО.

Выставка картин уральского художника, ветерана Великой Отечественной войны Леонида Буракова «Графика. Воспоминания» приурочена ко Дню народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса (отмечается 11 марта).

Выставку в назначенный день в 11.00 будет открывать председатель ЗакСО Людмила Бабушкина. В открытии примут участие депутаты Законодательного Собрания, представители общественных организаций, школьники.

Леонид Ефремович Бураков (1925-1994) – художник-график, ветеран Великой Отечественной войны, танкист-разведчик 10-го гвардейского Уральско-Львовского Добровольческого танкового корпуса. Выставка «Графика. Воспоминания» представляет его художественные произведения 1960-1980-х годов, созданные им по воспоминаниям военных и послевоенных лет, портреты, выполненные в карандашной технике и сангиной, графические листы с изображением сцен войны и мирной жизни.

Портреты, написанные Леонидом Бураковым.