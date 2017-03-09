Мэр Берёзовского поздравил горожанок с 8 марта в половине шестого утра

Вчера рабочий день мэра Берёзовского Евгения Писцова начался в 5:30 утра. Глава городского утра по традиции поздравил с 8 марта женщин-кондукторов и хлебопёков, вышедших на смену, сообщает "Золотая горка".

Женщинам-кондукторам городских и пригородных маршрутов, которые вышли на работу в выходной, мэр вручил перед рейсами 20 букетов цветов. Несколько букетов достались первым пассажиркам автобусов.

К восьми утра Евгений Писцов приехал для поздравления в пекарню: к этому времени работницы предприятия уже поставили в печи первую партию хлеба. Всего за утро градоначальник подарил березовчанкам около 120 тюльпанов.

Глава Берёзовского Евгений Писцов поздравил женщин-кондукторов и первых пассажирок с 8 марта. Фото: Павел Шабельников