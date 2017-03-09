Свердловские полицейские задержали лже-газовиков

Двое неработающих мужчин и женщина - индивидуальный предприниматель из Екатеринбурга задержаны сыщиками уголовного розыска и нарядом ДПС по подозрению в мошенничестве. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, задержанные выдавали себя за представителей газовой службы.

- Все трое - 28 и 29-летний мужчины, а также 46-летняя женщина, подозреваются в совершении мошеннических действий, - сообщили представители полицейского главка. - В настоящее время установлена их причастность к совершению преступлений на территории Красноуфимского и Артинского районов. Один из задержанных ранее судим за аналогичное преступление.

По версии правоохранителей, подозреваемые убеждали граждан, что во избежание ЧП с газовыми плитами и водонагревателями им необходимо установить специальное оборудование, стоимость которого колеблется от двух до шести тысяч рублей. Затем, взяв деньги за якобы сделанную работу, но не произведя обещанных действий, злоумышленники покидали жилище. В настоящее время устанавливается причастность задержанных к совершению подобных преступлений на территории Свердловской области.

В качестве меры пресечения подозреваемым избрано содержание под стражей. В соответствии со статьёй 159 УК РФ мошенникам грозит до 5 лет лишения свободы.