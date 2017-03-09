Россия вышла из самой длительной за 20 лет рецессии

Российская экономика пошла в рост, преодолев самый длительный спад за последнее двадцатилетие, констатируют аналитики агентства Bloomberg.

Вопреки прогнозам Банка России о росте отечественного ВВП только во второй половине 2016 года, по данным Bloomberg, рост проявился уже в первом квартале. Эксперты считают, что переход валового внутреннего продукта к росту произошёл под влиянием увеличения военных расходов и изменения методологии их расчёта. Свой вклад в рост экономики внесли и растущие цены на нефть.

Согласно первым результатам исследований за январь-февраль этого года, финансисты прогнозируют более существенный макроэкономический рост. Позитивная динамика объясняется укреплением рубля, снижением уровня инфляции и повышением внутреннего спроса.

Опрошенные Bloomberg аналитики ожидают, что инфляция в стране к концу 2017 году замедлится до 4,3 процента. Они также высказали предположение, что российская экономика получит стимул к дополнительному развитию, если администрация президента США Дональда Трампа примет решение об ослаблении ограничительных мер. Тогда рубль может укрепиться на 5-10 процентов, а рост ВВП ускорится на 0,2 процентных пункта в 2017 году и на 0,5 процентных пункта в 2018 году.