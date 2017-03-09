В Екатеринбурге задержан гражданин Белоруссии, выдававший себя за сотрудника ФСБ

Оперативники регионального управления Федеральной службы безопасности совместно с коллегами из полицейского главка задержали в Екатеринбурге гражданина Белоруссии, выдававшего себя за сотрудника органов госбезопасности России. Как сообщает пресс-служба УФСБ, при задержании у мужчины были обнаружены подложное удостоверение сотрудника и форменное обмундирование.

- Уроженец Республики Беларусь Михаил Белобоков попал в поле зрения правоохранительных органов после сообщения от одного из жителей Екатеринбурга, - рассказали в пресс-службе УФСБ по Свердловской области. - В сообщении говорилось, что некий гражданин, представился сотрудником ФСБ и предложил оказать помощь в решении личного вопроса, связанного с возвращением денежного долга третьим лицом.

После того, как лже-сотрудник ФСБ был задержан, он добровольно выдал подложное удостоверение сотрудника ведомства. Однако на этом "сюрпризы" не закончились: по месту жительства задержанного задержанного были найдены военная форма, форма сотрудника ФСБ России, поддельное удостоверение сотрудника администрации Екатеринбурга, различные грамоты и вымпелы "за достижения в службе".