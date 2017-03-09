Легендарный боксёр Шейн Мозли проведёт бой в Екатеринбурге

Екатеринбург вновь примет боксёрские поединки самого высокого уровня. На этот раз в столицу Урала приедет легендарный американский боксёр, экс-чемпион мира в трёх весовых категориях Шейн Мозли.

45-летний американец проведёт бой с екатеринбургским боксёром Магомедом Курбановым. Поединок станет главным событием боксёрского шоу, которое пройдёт в Екатеринбурге 5-го мая.

Накануне в Москве состоялась пресс-конференция спортсменов. Екатеринбуржец по прозвищу "Чёрный лев" отметил, что настроен только на победу.

— Я уважаю Шейна Мозли, безусловно. Он великий боксёр, я смотрел его бои. Но в то же время хочу делать свою историю и побеждать великих боксёров. Чтобы стать великим, нужно побеждать лучших. Я посмотрел ему в глаза. Я давно хотел заглянуть ему в глаза. И знаете, он совершенно спокоен. Он не боится ничего, просто смотрит… Безусловно, у меня есть какое-то волнение, я буду драться с легендой. Некоторые люди до сих пор даже не верят, что я буду боксировать с Мозли. Но я стараюсь сам себя настраивать, мне нужно по-любому побеждать. Исключено, чтобы я проиграл. Я подведу свою страну, свой народ. Я должен выиграть, — отметил Магомед Курбанов.

Примечательно, что помимо Шейна Мозли в Екатеринбурге будет боксировать и его сын.

— Сын в прекрасной форме, он спаррингует с сильнейшими боксерами, чемпионами мира. У него есть все шансы стать настоящим чемпионом. Следующий поединок он проведёт в один вечер со мной, 5 мая, — отметил Шейн Мозли.