Областная газета
Экономика 9 марта 2017, 12:48

Пентагону запретили сотрудничать с "Рособоронэкспортом"

Нижняя палата Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2017 год, согласно которому Пентагону запрещается заключать с российской компанией "Рособоронэкспорт" и её дочерними структурами любые контракты, корпоративные соглашения, давать им гранты, кредиты или кредитные поручения. "За" документ высказался 371 член палаты представителей, "против" — 48, пишет ТАСС.

Теперь для заключения какого-либо соглашения с российской компанией главе Пентагона придётся убедить обе палаты Конгресса в том, что Россия прекратила поставки летальных вооружений в Сирию, её "агентов" больше нет на Украине, и Вооружённые силы РФ покинули Крым.

Как заявили представители Рособоронэкспорта, запрет Пентагону введён уже давно и до сих пор не снимался. А, утверждая программу финансирования Пентагона, о нём вспомнили в виде уточнения.

Напомним, Рособоронэкспорт (входит в ГК "Ростех") - единственный в России госпосредник по экспорту вооружений. Компания попала в чёрный список США в сентябре 2015 года.

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