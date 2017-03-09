В шоу "Холостяк" прошла невеста из Карпинска

Уроженка Карпинска Дарья Клюкина вошла в число 25 участниц телевизионного реалити-шоу "Холостяк" на ТНТ, пятый сезон которого стартует на экранах в субботу, 11 марта. Фотомодель поборется за руку и сердце актёра Ильи Глинникова, сыгравшего Глеба Романенко в молодёжном сериале "Интерны", сообщает "Вечерний Карпинск".

Дарье 23 года, она окончила карпинскую школу № 16 и Уральский федеральный университет. Сейчас она строит карьеру модели в Сочи. Дарья попробовала силы в кастинге, который проходил в Екатеринбурге, и опередила 62 уральских красавицы. Всего заявки на кастинг отправили несколько тысяч девушек по всей стране.

На сайте телеканала ТНТ сообщается, что конкуренцию Дарье составят вице-мисс МЧС, помогающая бездомным, девушка, которая пришла только ради соперничества с другими участницами, кандидат в депутаты, сентиментальная студентка, которая любит обниматься с деревьями; фейсконтрольщик в ночных клубах, занимающаяся тайским боксом, гимнастка, боящаяся всего на свете, и даже многодетная мать. Съёмки сезона пройдут на Шри-Ланке, в Дубае и на родине актёра — в Грузии.

Напомним, что это уже не первый случай участия в шоу уралочек. В третьем сезоне "Холостяка" за розу от резидента «Comedy Club» Тимура Батрутдинова боролась стилист салона красоты Дарья Ким, но выбыла из гонки в самом начале шоу.

В предыдущие четыре сезона невесту также искали футболисту Евгению Левченко, бизнесмен Максим Чернявский и актёр и певец Алексей Воробьёв. К сожалению, ни один из холостяков счастья с участницами шоу так и не построил.